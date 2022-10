Danse avec les stars 2022 - Le fou rire d'Anggun en pleine répétition

Anggun est morte de rire ! Elle ne danse pourtant pas avec notre humoriste Florent Peyre... Pour ce quatrième prime, Anggun et Adrien Caby danseront un tango. Et qui dit Tango, dit sensualité. Mais aujourd'hui, Anggun est complétement dispersée. Visiblement le côté "sexy" d'Adrien la fait bien marrer : "c'est un kéké". Faut dire, ce n'est pas facile d'exprimer une vraie complicité avec son partenaire... Découvrez leur répétition. DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.