En savoir plus sur Chris Marques

10 semaines des Off de Camille Combal, voici ce que cela donne. Des blagues, forcément. Des happening, de la danse, des fou-rires et beaucoup de bonne humeur. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.