L'entraînement du Chachacha de Léa Elui et Cristophe Licata continu. Pour convaincre le jury et surtout le juge mystère, Léa va devoir se mettre dans la peau d'une star américaine et leur faire son plus beau regard ! Mais pour le moment, le regard est encore à travailler...