Danse avec les stars 2022 - Léa Elui connait le talon d'achille de Christophe Licata

En savoir plus sur Christophe Licata

Déjà presque un mois que Léa Elui et Christophe Licata s'entrainent tous les jours. Une proximité qui laisse le temps à Léa de connaître les petits travers et failles de son danseur. Alors quand celui-ci lui annonce qu'elle va danser avec un danseur mystère. Léa tente le tout pour le tout pour le faire craquer. Et devenez quelle est la faille de Christophe ? DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.