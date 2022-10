Danse avec les stars 2022 - Léa Elui en Dragon Ball Z, la nouvelle idée de Christophe Licata

Christophe Licata est de retour cette semaine et ses techniques d’apprentissage farfelues également ! Léa Elui se transforme en véritable Dragon Ball Z pour son Contemporain ! Une référence qu’elle n’a pas tout à fait réussi à capter… Plutôt adepte de la danse du ventre, la jeune femme arrivera-t-elle à faire ressortir la boule d’énergie qu’elle a en elle ? Nous avons hâte d’en voir plus ! En tous cas, nous sommes ravis de voir les voir réunis pour cette nouvelle semaine de compétition. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.