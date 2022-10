Danse avec les stars 2022 - Léa Elui et Christophe Licata - A fleur de toi (Vitaa)

Léa Elui et son danseur Christophe Licata sont les derniers à passer ce soir sur le parquet de Danse avec les Stars. La semaine dernière, ils ont réussi à se qualifier et éviter le face-à-face de l'extrême. Pour garder leur place dans le classement, ils vont devoir redoubler d'efforts et d'entraînements. Ils vont danser un Contemporain sur le titre "A fleur de toi" de Vitaa. Une danse pleine d'énergie qui, on l'espère, va convaincre les juges ce soir... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.