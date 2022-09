Danse avec les Stars 2022 – Léa Elui et Christophe Licata - Chanel (Slomo)

Son déhanché est devenu, en quelques mois, la star incontournables des réseaux sociaux. Originaire de Chambéry en Savoie, Léa Elui est l’influenceuse française qui compte le plus d’abonnés. Des chiffres à faire pâlir tous les autres influenceurs. Ecoutez plutôt : plus de 31 millions d'abonnés. 11,4 Millions sur Instagram, 17,2 millions sur TikTok, Easy ! pour cette saison , elle est accompagnée de Christophe Licata, plus connu sous le nom, de El Canto . Ensemble, ils vont danser une Samba, sur un titre de Chanel "Slomo". Alors 4 buzz ou Buzz rouge ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.