Danse avec les stars 2022 - Léa Elui et Christophe Licata - Grand Corps Malade et Leïla Bekhti (Le sens de la famille)

La semaine dernière Léa Elui a frôlé de justesse l'élimination. Ce soir, avec son binôme Christophe Licata, elle va danser un American Smooth sur le titre de Grand Corps Malade et Leïla Bekhti "Le sens de la fête". Pour se rattraper, le duo mise sur une prestation poignante et pleine d'émotions. Leur prestation va-t-elle séduire le jury ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.