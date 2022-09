Danse avec les stars 2022 - Léa Elui et Christophe Licata - Julien Doré (Sublime & Silence)

Après une première Samba haute en émotions, Léa Elui et Christophe Licata retrouvent le parquet de DALS. Ce soir, le couple interprètera une Ruuuumba sur le titre "Sublime & Silence" de Julien Doré. Notre influenceuse doit prendre confiance. Elle a tout pour réussir... Mais pour assurer sa place, Léa doit travailler sur ses chevilles et son gainage. Sa prestation va-t-elle séduire le jury ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.