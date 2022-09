Danse avec les stars 2022 - Léa Elui et Christophe Licata : "va falloir qu'on se touche et qu'on se sente"

En savoir plus sur Christophe Licata

"Va falloir qu'on se touche et qu'on se sente". Si on vous dit ça, vous pensez à quelle danse ? Roulements de tambour... Easy ! La rumba, la danse de l'amour. Ce sera la prochaine danse de notre couple LicaElui : Léa Elui et Christophe Licata. On a hâte de voir ce que cela donne. Rendez-vous dans les prochains jours pour voir leur évolution. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.