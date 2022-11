Danse avec les stars 2022 - Léa Elui et Jordan Mouillerac - Smoke on the Water (2WEI)

Le deuxième couple qualifié la semaine dernière est sur le point de nous dévoiler sa danse. Léa Elui et Christophe Licata se sont entraînés toute la semaine sur leur Paso Doble, la danse aux origines espagnoles qui exige une technique bien différente de ce que Léa a vu jusqu'à maintenant. Ce soir, elle chausse ses plus beaux talons pour danser sur le titre "Smoke in the Water" de 2WEI aux côtés de Jordan Mouillerac. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.