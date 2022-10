Danse avec les stars 2022 - Léa Elui, Jordan Mouillerac et Bilal Hassani - Tu me play (Juliette Armanet)

En savoir plus sur Jordan Mouillerac

Pour finir cette soirée en beauté, c'est au tour de Léa Elui et Jordan Mouillerac. Que de changement cette semaine, le danseur remplace Christophe Licata et une troisième personne s'ajoute à leur équipe, Bilal Hassani ! Leur objectif : se qualifier pour éviter le face-à-face. Le trio nous présente un Tango sur la chanson de Juliette Armanet "Tu me play". Vont-ils être à la hauteur des attentes du jury ?