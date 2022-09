C'est rare de voir Christophe Licata comme ça. Troublé par l'émotion après sa danse avec Léa Elui, on sent sa voix tremblante. Il faut dire que Léa Elui était totalement en stress avant le début de la compétition. Mais c'est passé ! Bravo Léa. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.