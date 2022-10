Danse avec les stars 2022 - Léa Elui VS Thomas Da Costa VS Eva - Découvrez les stars en danger lors de ce quatrième prime

En savoir plus sur Chris Marques

Léa Elui VS Thomas Da Costa VS Eva. Découvrez les couples en danger ce soir. Ils vont s'affronter en face-à-face sur une Samba sur le titre "Don't go yet" de Camilla Cabello. Une danse qui va mettre l'ambiance sur le plateau avant l'annonce fatidique de l'éliminé de la semaine. DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.