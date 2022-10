En savoir plus sur Chris Marques

Aujourd'hui, Thomas Da Costa ne vient pas seul à sa répétition au studio ! Il est accompagné de sa sœur et de sa tante. Elles nous parlent de son potentiel de danseur et en profitent pour prendre un petit cours de danse accéléré. Découvrez tout de suite cet entraînement qui change le danseur de son quotidien... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.