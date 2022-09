Danse avec les stars 2022 - Les infiltrés, Carla Lazzari et Pierre en espion

Cet après-midi, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont l'esprit taquin. Ils ont décidé de rendre visite au couple qui s'entraine juste à côté de leur salle : Anggun et Adrien Caby. Opération infiltration qui tourne à la compétition de chambrage. Et à ce petit jeu, Adrien Caby est en bonne place.