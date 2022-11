Danse avec les stars 2022 - Les meilleures blagues de l'aventure de Florent Peyre

En savoir plus sur Chris Marques

Ahhhh on l'attendait tous ce best of ! (Re) Vivez le temps d'un instant les meilleures blagues de notre grand comique Florent Peyre. Répartie, jeux de mots, imitations, moquerie... un cocktail qui vous promet un bon moment de rigolade et de détente. Voici un résumé des meilleurs moments de l'aventure entre Florent et Inès. Même si elle montrait l'inverse, elle rigolait bien notre Inès aux côtés de notre humoriste ! Allez hop, n'attendez plus, c'est 100% rire assuré ! Florent Peyre DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.