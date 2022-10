Danse avec les stars 2022 - Les montagnes russes pour Florent Peyre et Ines Vandamme

En savoir plus sur Chris Marques

La semaine de Florent Peyre a été riche en émotions. Entre son spectacle (il nous a ouvert les portes du théâtre cette semaine) le stress de la compétition et le craquage (pour libérer les énergies), Florent Peyre et inès Vandamme sont passés par toutes les émotions. Retour en images de cette semaine un peu particulière. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.