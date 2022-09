Danse avec les Stars 2022 – Les premières minutes de la saison déjà dispo - C'est cadeau !

En savoir plus sur Chris Marques

C'est la rentrée. Danse avec les Stars, saison 12, c'est parti. Chris Marques, notre chef d'orchestre est impatient de découvrir ses deux nouveaux acolytes Bilal Hassani, finaliste de la saison 11 de Danse avec les Stars et Marie-Agnès Gillot, Danseuse Etoile de l'Opéra de Paris. A ses côtés également, François Alu, Danseur Etoile, que l'on ne présente plus. Une équipe très exigeante et juste : la base. Quant aux danseurs pro, ils sont à la fois, stressés et totalement excités, à l'idée de fouler le parquet. Prêt(s) à découvrir les couples qu'ils formeront avec les Stars de la saison ? Billy Crawford (Chanteur), Anggun (Chanteuse), Amandine Petit, (Miss France 2021), David Douillet (Champion Olympique et ancien Ministre), Florent Peyre (Humoriste), Léa Elui (Star des réseaux sociaux), Théo Fernandez (Comédien), Stéphane Legar (Chanteur et mannequin), Eva (Chanteuse), Clémence Castel (Double vainqueur de Koh-Lanta), Carla Lazzari (Chanteuse) et Thomas da Costa (Comédien) - DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1.