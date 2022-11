Danse avec les stars 2022 - L'impro de Billy Crawford et Fauve Hautot - End Of the Road (Boyz)

C'est au tour de Billy Crawford et Fauve Hautot de relever le challenge "improvisation". Après avoir interprété un Quickstep lors de la première manche, Billy et Fauve vont nous présenter une danse d'un tout autre registre. Ils vont tenter de remporter leur ticket pour la demi-finale avec une Valse sur le titre "End Of the Road" de Boyz. Découvrez leur prestation ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.