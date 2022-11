Danse avec les stars 2022 - L'impro de Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Jailhouse Rock (Elvis Presley)

En savoir plus sur Chris Marques

Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont les premiers à se lancer sur l'épreuve d'improvisation. Pour cette deuxième manche, la benjamine de la compétition est challengée sur une danse latine, énergique avec un rythme très rapide.... Et oui, il s'agit du Jive ! Carla et Pierre vont danser sur le titre "Jailhouse Rock" d'Elvis Presley. Vont-ils convaincre le jury ? Réponse... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.