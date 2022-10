Danse avec les stars 2022 - L'incroyable émotion de Léa Elui en découvrant sa grand-mère

En savoir plus sur Chris Marques

C'est peut-être l'une des surprises les plus touchantes de ce quatrième prime. La grand-mère de Léa Elui a rejoint sa petite fille sur le parquet de Danse avec les stars. La célèbre influenceuse dansait un American Smooth au son du Sens de la famille de Grand Corps Malade et Leïla Bekhti avec Christophe Licata quand elle a été rejointe par sa grand-mère Danièle dont elle est très proche. En larmes, elle n'a pas réussi à terminer sa chorégraphie.