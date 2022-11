Danse avec les stars 2022 - L'ultime brief du boss Chris Marques avant la finale

En savoir plus sur Chris Marques

A l'occasion de cette dernière semaine de compétition, Chris Marques a un message pour les trois finalistes. Il débriefe des meilleures prestations et leur donne à chacun un conseil précieux pour remporter le grand trophée. Alors, qui sera le gagant de cette saison ? Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, Billy Crawford et Fauve Hautot ou bien Carla Lazzari et Pierre Mauduy ? Les paris sont lancés ! Vivez avec eux les derniers moments de l'aventure et leur préparation pour la grande finale. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.