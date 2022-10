Danse avec les stars 2022 - MILLEFEUILLE ! On n'aimerait pas être à la place de Cali

En savoir plus sur Chris Marques

Impossible de choisir une photo nette pour illustrer cette vidéo. On a pourtant essayé de trouver une image "fixe" pour immortaliser cette acrobatie, en vain ! François Alu a rejoint Stephane Legar et Calisson Gouasdoué pour travailler ensemble la chorégraphie qu'ils devront présenter vendredi soir. Découvrez leur répétition ou plutôt leur cascade. On aimerait pas être à la place de Cali... DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.