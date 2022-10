Danse avec les stars 2022 - "Miss France a disparue"... Amandine métamorphosée

En savoir plus sur Fauve Hautot

La tension monte à l'approche du prime. Les Teams se rapprochent pour trouver du réconfort. Derniers calages dans l'équipe MAG (Marie-Angès Gillot). Amandine Petit et Anthony Colette présentent leur chorégraphie à Fauve Hautot et Billy Crawford. Ancienne juge, Fauve Hautot possède un oeil de lynx pour corriger les petites erreurs. DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.