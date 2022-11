Danse avec les stars 2022 - "Ne te regarde pas non mais oh !" Marie-Agnès Gillot recadre Stéphane

En savoir plus sur Chris Marques

Pour cette grande finale, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué préparent un porté hors de commun. Marie-Agnès Gillot est venue les aider et leur donner des conseils techniques. Mais Stéphane va devoir se concentrer davantage et surtout arrêter de se regarder dans le miroir pour que tout soit parfait !! On compte sur toi Stéphane, car pour Marie-Agnès, les cascades, c'est NON !