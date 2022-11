Danse avec les stars 2022 - "Notre place on la vole pas" Elsa Bois rassure Thomas Da Costa pour la demi-finale !

En savoir plus sur Chris Marques

Vendredi soir, Thomas Da Costa a été sauvé une cinquième fois par le public. Il fait partie du carré final et il faut le dire, le niveau est très élevé ! Cette semaine, la compétition monte encore d'un cran. Thomas Da Costa et Elsa Bois vont devoir préparer deux danses : pour la manche une, ce sera un Contemporain. Si Thomas réussit sa chorégraphie, il nous présentera un Chachacha lors de la manche deux. Mais, s'il arrive en dernière position lors de sa première danse, il sera directement envoyé en face à face. De quoi lui mettre la pression... Mais Thomas est prêt à relever le défI. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.