Danse avec les stars 2022 - Nouvelle épreuve : l'improvisation

Cette semaine DALS repousse les limites et les couples vont devoir affronter 2 manches lors du prime. La première durant laquelle ils devront battre leur record et la deuxième, celle de l'IMPROVISATION. Ils vont découvrir juste avant de passer l'épreuve, leur danse et le titre de leur chanson. Ils auront ensuite 1min30 pour s'entraîner et choisir leur costume. Leur objectif est simple : connaître toutes les danses et pouvoir improviser une chorégraphie sur n'importe quel titre ! Vont-ils remporter ce défi ? La réponse vendredi soir... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.