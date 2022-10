Danse avec les stars 2022 - Obtenir plus de deux "10" pour Billy Crawford et Fauve Hautot

Et pourquoi pas ? La progression de Billy Crawford est telle que l'on peut imaginer les voir approcher la perfection. Cette semaine, Billy Crawford et Fauve Hautot ont travaillé dur pour maîtriser leur une chorégraphie sensuelle : un Tango sur le titre "Tick Tick Boom" de The Gemini. Mais la fatigue aidant, Billy est pour la première foi de la compétition en plein doute. Heureusement sa famille est venue le soutenir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.