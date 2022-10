Danse avec les stars 2022 - "Ouvrir la rebellion". Bilal Hassani motivé pour "la Bataille des Juges"

Cette semaine, un nouveau prime promet des étincelles. On le nomme : "la Bataille des Juges" et on comprend mieux pourquoi. Découvrez la Team Bilal Hassani. Elle sera composée de Léa Elui et Jordan Mouillerac (en l'absence de Christophe Licata, souffrant) et de Carla Lazzari et Pierre Mauduy. Tango pour les uns et une valse pour les autres. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.