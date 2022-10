Danse avec les stars 2022 - PAS FACILE ! Elsa Bois et Thomas Da Costa tentent de décrypter le tempo

En savoir plus sur Chris Marques

Pas facile de comprendre le tempo de la musique sans la musique. Thomas Da Costa se rend vite compte de la difficulté que représente ce challenge ! Elsa Bois ne manque pas d’idée pour tenter de les indiquer le rythme. Maintenant, il faut réussir à interpréter les « Ta ta la » et les « fou fou voum » pour les changements de rythme de la chorégraphie de la Samba qu'ils danseront pendant ce prime 6. Heureusement que Thomas se comporte en très bon élève pour relever ce défi car la clé sera l’écoute et la discipline. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.