Danse avec les stars 2022 - Pierre Mauduy donne le tournis à Carla Lazzari !

Aujourd'hui, Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont hyper focus ! Si elle veut accéder à la finale, Carla doit gérer à la perfection les pas du Quickstep (Et ça semble très physique). En tout cas, si on a bien retenu quelque chose de cette répétition, c'est que Pierre sait parfaitement compter de 1 à 8 ! Découvrez l'entrainement intense de Carla. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.