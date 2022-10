Danse avec les stars 2022 - Plus de peur que de mal ! Carla Lazzari chute en toute fin de prestation

Ce soir, Carla Lazzari et Pierre Mauduy veulent tout donner pour garder leur place dans le haut du classement comme la semaine dernière. Pour cela, Pierre a demandé à Clara de retirer sa carapace sur scène. Eux aussi ont le droit à un coach dans leur équipe et cette fois-ci, c'est Bilal Hassani qui va les rejoindre. Le trio va danser une Valse sur le titre "Voilà" de Barbara Parvi. Leur prestation sera-t-elle à la hauteur ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.