Une répétition plus calme que les autres aujourd'hui... Enfin, surtout pour Stéphane Legar ! Mais, si Stéphane veut viser le 10, il va falloir trimer. Allez, au travail Stéphane, on veut voir de la transpiration ! Et on compte bien sur l'énergie de Candice Pascal pour le réveiller. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.