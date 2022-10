Danse avec les stars 2022 - Quand Thomas Da Costa se transforme en "Jacquouille la Fripouille"

En savoir plus sur Chris Marques

Un peu de rigolade, ça fait pas de mal ! Et ça, Thomas, il l'a bien compris ! Dès qu'il peut amuser la galerie, il est le premier présent. Mais, attention à ne pas trop se dissiper car la semaine dernière, la technique n'était pas au rendez-vous. Pour son prochaine prime, il va falloir augmenter le niveau. Et c'est sur un Paso Doble que Thomas Da Costa et Elsa Bois vont danser. Une danse de caractère qui demande une certaine attitude ! Mais avant ça, découvrez le en "Jacquouille la Fripouille"... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.