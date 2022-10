En savoir plus sur Chris Marques

Thomas Da Costa, Florent Peyre et Anggun étaient en difficulté ce soir, à l'issue du sixième prime de DALS. Qui a été sauvé par le public ? Qui a été sauvé par le jury ? Et qui quitte la compétition ce soir... ? No spoil ! On vous laisse le découvrir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.