Danse avec les stars 2022 - Qui a été éliminé le vendredi 23 septembre de DALS ?

C'était un prime riche en émotion. Des duels avec couperets. Des places en Hot Seat malgré une jolie danse. Ils étaient cinq en face à face. Anggun, Stéphane Legar, Amandine Petit, Léa Elui et Clémence Castel. Découvrez quels couples ont été sauvés par le public. Quels couples ont été sauvés par les Juges ? Et quel couple a été éliminé ce soir ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.