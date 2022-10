En savoir plus sur Chris Marques

Ce quatrième prime était rempli de surprises. Et c'est dans une ambiance brésilienne que le public et le jury ont voté pour départager les trois couples en face à face. Eva, qui affrontait Thomas Da Costa et Léa Elui a finalement quitté l'aventure Danse avec les stars ce soir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.