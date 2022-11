Danse avec les stars 2022 - Qui a été éliminé le vendredi 4 novembre de DALS ?

En savoir plus sur Chris Marques

Il y a plusieurs semaines, nos stars et leurs partenaires se sont lancés l'incroyable défi de danser chaque vendredi soir. L'étau se resserre sur nos Stars encore en lice. Ce soir encore, l'aventure Danse avec les stars se termine pour l'une d'entre elles, aux portes de la finale. Au terme de ce prime, ce sont Thomas Da Costa, Setphane Legar et Carla Lazzari qui se sont retrouvés en face à face. Et c'est donc pour Thomas que l'aventure s'arrête malheureusement ce soir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.