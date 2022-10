Danse avec les stars 2022 - Qui a été éliminé le vendredi 7 octobre de DALS ?

En savoir plus sur Chris Marques

Ils étaient six couples en danger au terme de ce prime exceptionnel : "La bataille des juges". Billy Crawford, Thomas Da Costa, Anggun, Florent Peyre, Stéphane Legar et Amandine Petit. Billy Crawford et Thomas Da Costa ont été sauvés par le public. Les juges ont sauvé Stéphane Legar, Florent Peyre et Anggun. Amandine Petit et Anthony Colette ont quitté l'aventure sur une très jolie prestation. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.