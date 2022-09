Danse avec les stars 2022 - Qui a été éliminé le vendredi 9 septembre de DALS ?

C'est la place que l'on déteste. La place que l'on veut éviter à tout prix. Pire que la quatrième place d'une grande compétition sportive : l'élimination dès le premier prime de Danse avec les Stars. Pour cette première soirée, certaines Stars se sont déjà illustrées. Billy Crawford et Fauve Hautot ont dominé la soirée avec les 4 buzz des juges. D'autres se sont également illustrés en recevant le Buzz Rouge de Chris Marques. C'est le cas de David Douillet et Katrina Patchett. Rejoints par Eva, la chanteuse et son danseur Jordan Mouillerac ainsi qu'Anggun et Adrien Caby. Qui va être sauvé par le public ? Qui sera sauvé par les coachs ? Qui va devoir quitter l'aventure précipitamment ? La réponse, maintenant. EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022