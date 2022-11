Danse avec les stars 2022 - "Regarde moi" Billy révèle sa timidité face à Fauve

Billy Crawford et Fauve Hautot s'entraînent pour leur deuxième danse : une Rumba. Fauve compte sur cette danse pour révéler le côté poétique et doux de Billy. Mais pour le moment, il nous révèle plutôt sa timidité. Il n'ose pas toucher la joue de Fauve en la regardant dans les yeux. La répétition part en fou rire total. Regardez... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.