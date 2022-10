Danse avec les stars 2022 - "Si vous tombez, je tombe". François Alu prévient ses équipes

Cette semaine, un nouveau prime promet des étincelles. On le nomme : "la Bataille des Juges" et on comprend mieux pourquoi. Découvrez la Team françois Au. Elle sera composée de Anggun et Adrien Caby et Stéphane Legar et Calisson Gouasdoué. Ensemble avec un seul objectif : la première place. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.