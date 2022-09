En savoir plus sur Chris Marques

On les a connus la saison dernière sur le parquet de Danse avec les Stars. On a adoré les suivre durant la saison. Tels deux inséparables, ils ont continué leur route... Ensemble. C'est donc tout naturellemnt que l'on retrouve Michou, ce soir, en tout premier supporter du couple Thomas Da Costa et Elsa Bois. EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022