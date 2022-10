Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar, Candice Pascal et François Alu - Arcade (Duncan Laurence)

En savoir plus sur Candice Pascal

Calisson Blessée, Stéphane Legar a du changer précipitamment de partenaire. Candice Pascal remplace donc Calisson ce soir. Ensemble, ils ont préparé un American Smooth Contemporain. Comme les autres équipes, ils sont rejoints par un troisième danseur, qui n'est autre que François Alu, danseur étoile et juge de DALS cette année. Il danse sur le titre de Duncan Laurence "Arcade". Le trio va-t-il réussir à se qualifier et éviter le face-à-face ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.