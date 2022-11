Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar craque complètement lors du debrief des juges

En savoir plus sur Chris Marques

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué se retrouvent ce soir. Et quelles retrouvailles ! Sur un titre de Soprano : "Forrest", Stéphane Legar et Cali ont battu leur record de points et gagnent le bonus de 30 secondes supplémentaires. Mais au delà des notes, pour la première fois, Stéphane Legar, si discret d'habitude craque complétement. Découvrez leur prestation ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.