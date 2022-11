Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar dans le rôle du cascadeur !

En savoir plus sur Chris Marques

Pour leur prochaine prestation, Stéphane Legar et Calisson Gouadoué vont devoir se métamorphoser. Cette fois-ci, ils vont jouer le couple qui est en guerre... chaque geste devra être fort et brusque. Et, c'est l'occasion pour Stéphane de s'entraîner à faire une chute, mais pas n'importe laquelle ! Une chute où il se relève en mode "zombie". Bon... c'est pas encore gagné, mais on y est presque ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.