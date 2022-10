En savoir plus sur Chris Marques

Après leurs retrouvailles, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué se remettent illico au travail pour préparer leur Fox-Trot. En plus de sa chorégraphie, Stéphane se lance un nouveau défi, celui de danser les yeux bandés ! Un exercice risqué qui aurait pu mal finir. Attention Stéphane !! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.