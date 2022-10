En savoir plus sur Chris Marques

Cette semaine, Stéphane Legar et Calisson Goasdoue vont danser un American smooth contemporain. Ils vont faire équipe avec un autre duo et leur but est de gagner pour être automatiquement qualifiés pour le prochain prime. Mais les répétitions commencent et Stéphane rencontre quelques difficultés... DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.