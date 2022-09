En savoir plus sur Chris Marques

C'est au tour de Stéphane Legar et sa danseuse Calisson Goasdoue d'affronter le duo de Billy Crawford et Fauve Hautot en duel. Les deux stars ont remporté le buzz d'or, ils mettent la barre très haute pour ce troisième prime. DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.